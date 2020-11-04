Штаб Байдена выдвинул встречные обвинения Трампу в подтасовке результатов голосования

В штабе Байдена заявление республиканца Трампа о намеренном затягивании подсчета голосов для их фальсификации назвали возмутительным и ошибочным.

По мнению представителей кандидата-демократа, его соперник пытается лишить граждан права подавать голоса на выборах, информирует РИА Новости. В штабе Байдена убеждены, что именно он победит на выборах президента США, который прошли 3 ноября.

Ранее Трамп заявил, что обратится в Верховный суд США из-за того, что противник демократ Джо Байден затягивает подсчёт голосов для подтасовки результатов.

В США завершились всеобщие выборы, в ходе которых американцы избирали нового президента страны. За пост главы государства борются действующий президент, представитель республиканской партии Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. В рамках избирательной системы США важно не число проголосовавших избирателей, а количество выборщиков от конкретных штатов. При этом оба кандидата уже объявили о своей победе.

