Штаб Байдена выдвинул встречные обвинения Трампу в подтасовке результатов голосования
Штаб кандидата в президенты США демократа Джо Байдена выдвинул обвинения против действующего американского лидера Донадьда Трампа в намерениях помешать обработке всех избирательных бюллетеней и готов обратиться в суд, сообщает ТАСС.
В штабе Байдена заявление республиканца Трампа о намеренном затягивании подсчета голосов для их фальсификации назвали возмутительным и ошибочным.
По мнению представителей кандидата-демократа, его соперник пытается лишить граждан права подавать голоса на выборах, информирует РИА Новости. В штабе Байдена убеждены, что именно он победит на выборах президента США, который прошли 3 ноября.
Ранее Трамп заявил, что обратится в Верховный суд США из-за того, что противник демократ Джо Байден затягивает подсчёт голосов для подтасовки результатов.
В США завершились всеобщие выборы, в ходе которых американцы избирали нового президента страны. За пост главы государства борются действующий президент, представитель республиканской партии Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. В рамках избирательной системы США важно не число проголосовавших избирателей, а количество выборщиков от конкретных штатов. При этом оба кандидата уже объявили о своей победе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru