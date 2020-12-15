Штаб Байдена анонсировал его речь о победе на выборах

Джо Байден в своей речи в понедельник объявит о победе демократии в США и призовет к единству, сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб политика.

«Вера в наши институты удержалась. Честный характер наших выборов сохранен в неприкосновенности. Сейчас время перевернуть страницу, объединиться, излечиться», - говорится в отрывке речи Байдена.