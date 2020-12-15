Штаб Байдена анонсировал его речь о победе на выборах

Джо Байден в своей речи в понедельник объявит о победе демократии в США и призовет к единству, сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб политика.

«Вера в наши институты удержалась. Честный характер наших выборов сохранен в неприкосновенности. Сейчас время перевернуть страницу, объединиться, излечиться», - говорится в отрывке речи Байдена.

Байден представил кандидатов в свой кабмин

Он также даст обещание быть президентом всех американцев и призовет бороться с эпидемией коронвируса и организовать пакет поддержки экономики.

Напомним, голосование выборщиков в США подтвердило избрание Джо Байдена президентом.

Байден получил все 55 голосов выборщиков от Калифорнии, набрав более 270 голосов, необходимых для избрания главой государства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо Байден
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