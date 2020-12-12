Байден представил кандидатов в свой кабмин
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден, который, по предварительным данным, победил на выборах американского лидера, представил кандидатов на должности министров в своей администрации. Об этом сообщает ТАСС.
Байден подчеркнул, что его кандидаты являются опытными чиновниками и обладают "смелым новым мышлением". По мнению Байдена, все предложенные им кандидаты смогут работать на благо американцев.
Главой Минсельхоза США Байден видит Тома Вилсака, который ранее работал в качестве губернатора штата Айова. Вероятным министром жилищного строительства и городского развития названа член Палаты представителей от штата Огайо Марша Фадж. Отмечается, что она может стать второй афроамериканкой на этом посту за всю историю страны.
Байден также выдвинул Дениса Макдоноу на пост министра по делам ветеранов. Кэтрин Тэй может стать представителем США на торговых переговорах. Агентство отмечает, что большинство из названных политиков и чиновников ранее были задействованы в администрации экс-президента США Барака Обамы.
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