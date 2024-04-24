Шри-Ланка заявила о планах вступить в БРИКС
Шри-Ланка намерена вступить в БРИКС в ближайшее время. Об этом заявила посол республики в России Джанита Лиянаге, передает РИА Новости.
«Есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную и многую другую», — указала дипломат.
По словам Лиянаге, вопрос вступления страны в организацию обсуждают на Международной конференции по безопасности в Санкт-Петербурге две делегации Шри-Ланки. Их возглавляют первый замминистра обороны островного государства и глава надзорного комитета по международной безопасности при парламенте республики.
Ранее глава МИД Нигерии Юсуф Туггар заявил, что страна планирует подать заявление на вступление в БРИКС, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru