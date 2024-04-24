Шри-Ланка заявила о планах вступить в БРИКС

«Есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную и многую другую», — указала дипломат.

По словам Лиянаге, вопрос вступления страны в организацию обсуждают на Международной конференции по безопасности в Санкт-Петербурге две делегации Шри-Ланки. Их возглавляют первый замминистра обороны островного государства и глава надзорного комитета по международной безопасности при парламенте республики.

Ранее глава МИД Нигерии Юсуф Туггар заявил, что страна планирует подать заявление на вступление в БРИКС, напоминает «Свободная пресса».

