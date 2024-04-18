Президент Колумбии выразил заинтересованность в скорейшем вступлении в БРИКС
Колумбия заинтересована во вступлении в БРИКС как полноправный член. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и лидера Колумбии Густаво Петро, сообщил бразильский МИД.
«Президент Петро выразил заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, а президент Лула приветствовал... инициативу», — указано в документе.
Да Силва пообещал продвигать кандидатуру республики.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна в ближайшее время присоединится к БРИКС, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru