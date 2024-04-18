Президент Колумбии выразил заинтересованность в скорейшем вступлении в БРИКС

Колумбия заинтересована во вступлении в БРИКС как полноправный член. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и лидера Колумбии Густаво Петро, сообщил бразильский МИД.

«Президент Петро выразил заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, а президент Лула приветствовал... инициативу», — указано в документе.

Да Силва пообещал продвигать кандидатуру республики.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна в ближайшее время присоединится к БРИКС, напоминает телеканал «360».

