Шри-Ланка подаст официальную заявку на вступление в БРИКС на саммите в Казани
Шри-Ланка намерена подать официальную заявку на вступление в БРИКС и Новый банк развития БРИКС в рамках саммита в Казани. Об этом сообщает пресс-служба МИД южно-азиатской страны.
Глава ведомства Виджита Херат отметил, что обратился к министрам иностраннх дел в государствах - членах БРИКС с просьбой о поддержке.
«Заместитель министра иностранных дел будет представлять Шри-Ланку и официально подаст заявку на вступление», - добавил он, указав, что президент страны Анура Кумара Диссанаяке и он сам не смогут приехать в Казань из-за предстоящих в стране парламентских выборов.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что участие в саммите БРИКC в Казани подтвердили 32 страны, сообщает RT.
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