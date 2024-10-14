Шри-Ланка подаст официальную заявку на вступление в БРИКС на саммите в Казани

Глава ведомства Виджита Херат отметил, что обратился к министрам иностраннх дел в государствах - членах БРИКС с просьбой о поддержке.

«Заместитель министра иностранных дел будет представлять Шри-Ланку и официально подаст заявку на вступление», - добавил он, указав, что президент страны Анура Кумара Диссанаяке и он сам не смогут приехать в Казань из-за предстоящих в стране парламентских выборов.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что участие в саммите БРИКC в Казани подтвердили 32 страны, сообщает RT.