Шпиона Смоленкова объявили в розыск как пропавшего без вести
Бывшего сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова, который считается американским шпионом, объявлен в розыск в России. Об этом сообщили в МВД России. В ведомстве отметили, что Смоленков числится как пропавший без вести, передает RT.
От прочих комментариев в МВД отказываются, отмечает РИА Новости. Там уочнили, что информация о Смоленкове может быть обнародована лишь с разрешения инициатора розыска, имя которого в ведомстве также не называют.
Ранее экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев рассказал НСН, как Олега Смоленкова могли отпустить за границу.
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