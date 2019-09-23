Шпиона Смоленкова объявили в розыск как пропавшего без вести

Бывшего сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова, который считается американским шпионом, объявлен в розыск в России. Об этом сообщили в МВД России. В ведомстве отметили, что Смоленков числится как пропавший без вести, передает RT.

От прочих комментариев в МВД отказываются, отмечает РИА Новости. Там уочнили, что информация о Смоленкове может быть обнародована лишь с разрешения инициатора розыска, имя которого в ведомстве также не называют.

Ранее экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев рассказал НСН, как Олега Смоленкова могли отпустить за границу.

