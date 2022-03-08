Вашингтон призвал Польшу помочь Украине боевыми самолетами
США не против передачи Польшей советских боевых самолетов Украине, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, Вашингтон обсуждает данный вопрос, в том числе, с союзниками по Североатлантическому альянсу.
«Мы работаем с Польшей над этим вопросом и консультируемся по этому поводу с остальными нашими союзниками по НАТО», — сказала Псаки.
Отмечается, что вопрос передачи самолетов будет принимать Польша.
Напомним, власти Польши разработали законопроект, который позволит беженцам с Украины жить и работать в Польше от 18 до 36 месяцев.
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