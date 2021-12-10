Шольц заявил о важности укрепления суверенитета Европы

Важно укреплять суверенитет Европы на всех уровнях, в том числе во внешней политике и политике безопасности. Об этом заявил Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По его словам, укреплять европейский суверенитет также нужно в экономическом плане и вопросах безопасности.

«Руки пожимали»: Новый канцлер ФРГ Шольц нацелен на «разрядку» отношений с Россией

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что новый канцлер Германии Олаф Шольц хочет вернуться к политике добрососедских отношений с Россией и заинтересован в скорой встрече с Владимиром Путиным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаГермания
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