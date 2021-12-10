Шольц заявил о важности укрепления суверенитета Европы

Важно укреплять суверенитет Европы на всех уровнях, в том числе во внешней политике и политике безопасности. Об этом заявил Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По его словам, укреплять европейский суверенитет также нужно в экономическом плане и вопросах безопасности.