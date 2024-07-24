Шольц заявил о намерении переизбраться на пост канцлера

Олаф Шольц в интервью газетам редакционной группы Funke заявил, что в 2025 году намерен сохранить за собой пост канцлера Германии.

Шольц заявил, что пользуется ламповым телевизором

Представляющий Социал-демократическую партию Германии Шольц подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах.

«Я хочу, чтобы правительственная коалиция была на прочных позициях, чтобы вновь получить мандат», — заключил канцлер.

Ранее Шольц заявил, что необходимо делать всё, для того чтобы в будущем ведущие державы смогли вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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