Шольц заявил о намерении переизбраться на пост канцлера
24 июля 202414:11
Олаф Шольц в интервью газетам редакционной группы Funke заявил, что в 2025 году намерен сохранить за собой пост канцлера Германии.
Представляющий Социал-демократическую партию Германии Шольц подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах.
«Я хочу, чтобы правительственная коалиция была на прочных позициях, чтобы вновь получить мандат», — заключил канцлер.
Ранее Шольц заявил, что необходимо делать всё, для того чтобы в будущем ведущие державы смогли вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru