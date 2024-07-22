Шольц заявил, что пользуется ламповым телевизором

Глава правительства объяснил это тем, что его старый телевизор прекрасно работает. Поэтому когда он видит новую модель, то думает, что через год все равно появится новая.

Шольц отметил, что такой же логикой руководствуются жители Германии, поэтому электрокары не пользуются спросом. Политик призвал «рискнуть» и покупать такие автомобили.

Ранее Шолц заявил, что завершается эпоха использования ископаемого топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

