Шольц заявил о готовности Германии стать постоянным членом Совбеза ООН
Германия заслуживает места постоянного члена Совета Безопасности ООН, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом политик заявил в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи организации в Нью-Йорке.
«Германия готова взять на себя большую ответственность - сначала как один из 10 меняющихся членов в 2027 и 2028 годах, а также как постоянный член в будущем», — цитирует канцлера ТАСС.
Шольц призвал поддержать кандидатуру Германии, отметив, что страна «уважает принципы Организации Объединенных Наций, предлагает и стремится к сотрудничеству», пишет РИА ФАН.
Кроме того, канцлер призвал к реформе Совбеза ООН. По словам Шольца, следует адаптировать правила и институты «к реалиям XXI века» и предоставить странам и регионам Азии, Африки и Южной Америки «большее политическое влияние на мировой арене».
Сейчас постоянными членами СБ ООН являются Китай, Россия, США, Британия и Франция, отмечает Газета.ру.
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