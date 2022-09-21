Шольц заявил о готовности Германии стать постоянным членом Совбеза ООН

«Германия готова взять на себя большую ответственность - сначала как один из 10 меняющихся членов в 2027 и 2028 годах, а также как постоянный член в будущем», — цитирует канцлера ТАСС.

Шольц призвал поддержать кандидатуру Германии, отметив, что страна «уважает принципы Организации Объединенных Наций, предлагает и стремится к сотрудничеству», пишет РИА ФАН.

Кроме того, канцлер призвал к реформе Совбеза ООН. По словам Шольца, следует адаптировать правила и институты «к реалиям XXI века» и предоставить странам и регионам Азии, Африки и Южной Америки «большее политическое влияние на мировой арене».

Сейчас постоянными членами СБ ООН являются Китай, Россия, США, Британия и Франция, отмечает Газета.ру.

