«Обгонит Европу»: Основным потребителем газа РФ через два года станет Китай
Транзит российского газа через Украину в Европу прекратится с 2025 года, в результате чего последует двукратное падение объема поставок, отметил в эфире НСН Сергей Пикин.
В ближайшие два года Китай обгонит Европу по закупкам российского трубопроводного газа, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН.
Ранее «Известия» со ссылкой на посольство РФ в Канаде сообщили, что Оттава не воспользовалась возможностью замещения российского газа на европейском рынке, среди прочего, из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Отмечается, что на восточном побережье отсутствуют отгрузочные терминалы, а протянуть туда газопровод из западной части страны не позволяют собственные климатические установки. Сейчас Оттава ищет альтернативы, одной из которых может стать поставка зеленого водорода. Пикин отметил, что Европа скоро сократит поставки российского газа еще больше.
«Европейцы пока все равно находятся по объемам выше, но в ближайшие два года китайцы их обгонят по двум причинам. Во-первых, с января 2025 года украинский транзит, по всей видимости, прекратится, это сразу двукратное падение того объема, который сейчас остался именно по трубопроводному газу. Во-вторых, в полную силу заработает проект «Сила Сибири», это еще дополнительные объемы газа, которые сейчас не поставляются. У европейцев тенденция только к снижению, а у китайцев только к повышению. Они выходят на первое место по получению нашего трубопроводного газа. Правда, еще остается сжиженный газ, по объемам он близок к поставкам по трубе, но когда труба сократится в два раза, сжиженный газ все равно продолжит поставляться в Европу, пока европейцы не откажутся, если это произойдет», – сказал Пикин.
Он также отметил, что альтернативой для Европы будет еще большее снижение потребления российского газа.
«Альтернатива всегда есть – это снижение объема потребления еще больше. У европейцев уже третий год действует план по 15% сокращения объемов потребления, он продлен и на следующую зиму. Они зажимают свое потребление – вот вам и альтернатива. На любой дефицит всегда найдется альтернатива просто не потреблять ресурс. В свою очередь американцам удобно поставлять в Европу еще и по логистике», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее главное таможенное управление КНР сообщило, что Россия по итогам 2023 года поставила в Китай восемь миллионов тонн сжиженного природного газа на 5,18 миллиарда долларов. Рост объема поставок за этот период составил 23% по сравнению с 2022 годом, передает «Радиоточка НСН».
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