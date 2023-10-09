New Yorker: канцлер ФРГ Шольц выступил против приглашения Украины в НАТО

По информации издания, канцлер ФРГ дал понять президенту США Джо Байдену, что против принятия коммюнике, которое бы включало приглашение Украины в НАТО.

Кроме того, Шольц скептически отнесся к предоставлению Киеву особых условий для членства в альянсе. При этом Байден не поддержал позицию главы правительства Германии, уточнило издание.

В интервью телеканалу CNN министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок признала, что Берлин поставлял Киеву неисправную военную технику, передает «Радиоточка НСН».

