New Yorker: канцлер ФРГ Шольц выступил против приглашения Украины в НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц перед саммитом НАТО в Вильнюсе выступил категорически против приглашения Украины в Североатлантический альянс, пишет журнал New Yorker со ссылкой на источники.
По информации издания, канцлер ФРГ дал понять президенту США Джо Байдену, что против принятия коммюнике, которое бы включало приглашение Украины в НАТО.
Кроме того, Шольц скептически отнесся к предоставлению Киеву особых условий для членства в альянсе. При этом Байден не поддержал позицию главы правительства Германии, уточнило издание.
В интервью телеканалу CNN министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок признала, что Берлин поставлял Киеву неисправную военную технику, передает «Радиоточка НСН».
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