New Yorker: канцлер ФРГ Шольц выступил против приглашения Украины в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц перед саммитом НАТО в Вильнюсе выступил категорически против приглашения Украины в Североатлантический альянс, пишет журнал New Yorker со ссылкой на источники.

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По информации издания, канцлер ФРГ дал понять президенту США Джо Байдену, что против принятия коммюнике, которое бы включало приглашение Украины в НАТО.

Кроме того, Шольц скептически отнесся к предоставлению Киеву особых условий для членства в альянсе. При этом Байден не поддержал позицию главы правительства Германии, уточнило издание.

В интервью телеканалу CNN министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок признала, что Берлин поставлял Киеву неисправную военную технику, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОУкраинаШольцГермания

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