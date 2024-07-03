Шольц заявил, что каждый день шлёт СМС Макрону

На летнем съезде левого крыла Социал-демократической партии Германии в Берлине он отметил, что после провала коалиции французского лидера на выборах они обсуждают «действительно удручающую ситуацию».

Также Шольц заявил, что любит и ценит французов. Он выразил надежду, что они смогут «предотвратить создание правительства во главе с правой популистской партией».

Ранее Макрон заявил, что возможная победа Марин Ле Пен на выборах станет проблемой для Франции и Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

