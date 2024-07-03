Шольц заявил, что каждый день шлёт СМС Макрону
Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что каждый день шлёт СМС со словами поддержки президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает немецкий еженедельник Spiegel.
На летнем съезде левого крыла Социал-демократической партии Германии в Берлине он отметил, что после провала коалиции французского лидера на выборах они обсуждают «действительно удручающую ситуацию».
Также Шольц заявил, что любит и ценит французов. Он выразил надежду, что они смогут «предотвратить создание правительства во главе с правой популистской партией».
Ранее Макрон заявил, что возможная победа Марин Ле Пен на выборах станет проблемой для Франции и Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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