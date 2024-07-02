Ле Пен заявила, что Макрон готовит «административный госпереворот»

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне провала его партии на выборах готовит «административный госпереворот». Об этом в интервью радиостанции France Inter заявила лидер фракции «Национальное объединение» в парламенте республики Марин Ле Пен.

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Она пояснила, что Макрон, «по слухам», намерен рассмотреть возможность «сменить генерального директора национальной полиции и директора национальной жандармерии».

«Цель таких поспешных назначений - не допустить, чтобы Жордан Барделла управлял страной так, как он хочет, если «Национальное объединение» наберёт большинство во втором туре выборов... Это форма административного госпереворота», - указала Ле Пен.

Ранее Макрон заявил, что возможная победа Ле Пен на выборах станет проблемой для Франции и Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Кристина Афанасьева/РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыЭммануэль МакронФранцияМарин Ле Пен

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