Ле Пен заявила, что Макрон готовит «административный госпереворот»
Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне провала его партии на выборах готовит «административный госпереворот». Об этом в интервью радиостанции France Inter заявила лидер фракции «Национальное объединение» в парламенте республики Марин Ле Пен.
Она пояснила, что Макрон, «по слухам», намерен рассмотреть возможность «сменить генерального директора национальной полиции и директора национальной жандармерии».
«Цель таких поспешных назначений - не допустить, чтобы Жордан Барделла управлял страной так, как он хочет, если «Национальное объединение» наберёт большинство во втором туре выборов... Это форма административного госпереворота», - указала Ле Пен.
Ранее Макрон заявил, что возможная победа Ле Пен на выборах станет проблемой для Франции и Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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