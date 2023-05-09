Шольц призвал Европу не бояться «демонстрации силы» со стороны России

Выступая в Европарламенте он назвал «парад с солдатами, танками и ракетами», прошедший в Москве 9 мая, «демонстрацией силы», которая не должна запугать Европу.

«Посыл нынешнего 9 мая должен заключаться не в том, что доносится из Москвы... прошлое не сможет одержать победу над будущим», - заключил политик.

Ранее полиция Берлина объявила о запрете использования флагов России и Украины у советских мемориалов 8 и 9 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

