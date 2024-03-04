Шольц выступил против экстрадиции Ассанжа в США
4 марта 202416:26
Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в США грозит преследование, так как предал огласке американскую государственную тайну. Как сообщает ТАСС, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По его словам, он не поддерживает экстрадицию журналиста в Соединённые Штаты.
«На мой взгляд, было бы хорошо, если бы британские суды предоставили ему необходимую защиту», - заключил политик.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что преследование Джулиана Ассанжа — это позор западной демократии, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru