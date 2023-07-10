Жена Ассанжа заявила об ухудшении его здоровья
Здоровье находящегося в лондонской тюрьме основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа ухудшается. Об этом сообщила его жена Стелла Морис-Ассанж на пресс-конференции в Женеве, пишет ТАСС.
По ее словам, здоровье основателя WikiLeaks «неуклонно ухудшается». Причиной она назвала долгое заточение супруга.
Морис-Ассанж напомнила, что 52-летний журналист долгое время находился в заточении в квартире в посольстве Эквадора в Лондоне.
«Безусловно, его физическое здоровье ухудшается, и я крайне обеспокоена тем, что что-то может случиться», - добавила она.
Ассанжа в 2019 году взяли под стражу и поместили в тюрьму Белмарш в Лондоне. В США журналисту инкриминируют преступления, связанные с раскрытием секретной информации. По совокупности обвинений ему грозит 175 лет тюрьмы, напоминает «Радиоточка НСН».
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