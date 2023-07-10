Жена Ассанжа заявила об ухудшении его здоровья

По ее словам, здоровье основателя WikiLeaks «неуклонно ухудшается». Причиной она назвала долгое заточение супруга.

Морис-Ассанж напомнила, что 52-летний журналист долгое время находился в заточении в квартире в посольстве Эквадора в Лондоне.

«Безусловно, его физическое здоровье ухудшается, и я крайне обеспокоена тем, что что-то может случиться», - добавила она.

Ассанжа в 2019 году взяли под стражу и поместили в тюрьму Белмарш в Лондоне. В США журналисту инкриминируют преступления, связанные с раскрытием секретной информации. По совокупности обвинений ему грозит 175 лет тюрьмы, напоминает «Радиоточка НСН».

