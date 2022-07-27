«Газпром» обвинил Siemens в невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»

По его словам, прокачка газа была снижена из-за того, что на компрессорной станции «Портовая» в настоящее время в рабочем состоянии находится только одна турбина.

Он отметил, что это связано с невыполнением компанией Siemens своих обязательств по ремонту оборудования, необходимого для функционирования газопровода «Северный поток».

«Ещё в мае мы рассчитывали получить от Siemens один отремонтированный двигатель, но на сегодняшний день мы этот двигатель не получили... Остаются открыты вопросы по санкционным рискам, препятствующим возврату этого газотурбинного двигателя в Россию и отправке на ремонт других», - уточнил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше, так как санкции не дают возможности оперативно производить техобслуживание и менять запасные части, сообщает RT.