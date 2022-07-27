«Газпром» обвинил Siemens в невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»
Заместитель главы компании «Газпром» Виталий Маркелов заявил, что для поддержания нужного давления на «Северном потоке» необходимы шесть газоперекачивающих агрегатов, сообщает ТАСС.
По его словам, прокачка газа была снижена из-за того, что на компрессорной станции «Портовая» в настоящее время в рабочем состоянии находится только одна турбина.
Он отметил, что это связано с невыполнением компанией Siemens своих обязательств по ремонту оборудования, необходимого для функционирования газопровода «Северный поток».
«Ещё в мае мы рассчитывали получить от Siemens один отремонтированный двигатель, но на сегодняшний день мы этот двигатель не получили... Остаются открыты вопросы по санкционным рискам, препятствующим возврату этого газотурбинного двигателя в Россию и отправке на ремонт других», - уточнил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше, так как санкции не дают возможности оперативно производить техобслуживание и менять запасные части, сообщает RT.
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