«Газпром» обвинил Siemens в невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»

Заместитель главы компании «Газпром» Виталий Маркелов заявил, что для поддержания нужного давления на «Северном потоке» необходимы шесть газоперекачивающих агрегатов, сообщает ТАСС.

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По его словам, прокачка газа была снижена из-за того, что на компрессорной станции «Портовая» в настоящее время в рабочем состоянии находится только одна турбина.

Он отметил, что это связано с невыполнением компанией Siemens своих обязательств по ремонту оборудования, необходимого для функционирования газопровода «Северный поток».

«Ещё в мае мы рассчитывали получить от Siemens один отремонтированный двигатель, но на сегодняшний день мы этот двигатель не получили... Остаются открыты вопросы по санкционным рискам, препятствующим возврату этого газотурбинного двигателя в Россию и отправке на ремонт других», - уточнил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше, так как санкции не дают возможности оперативно производить техобслуживание и менять запасные части, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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