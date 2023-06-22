Шольц: в Киеве понимают об отсутствии шансов на вступление Украины в НАТО
22 июня 202316:29
Украинские власти сами понимают об отсутствии перспектив по вступлению Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.
По его словам, пока конфликт с Россией не закончится, говорить о каких-либо планах о вступлении в НАТО не приходится.
Глава правительства Германии подчеркнул, что для Украины сейчас приоритетом будет являться укрепление её обороноспособности.
Ранее Олаф Шольц призвал Китай повлиять на Россию в вопросе Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru