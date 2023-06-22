Шольц: в Киеве понимают об отсутствии шансов на вступление Украины в НАТО

По его словам, пока конфликт с Россией не закончится, говорить о каких-либо планах о вступлении в НАТО не приходится.

Глава правительства Германии подчеркнул, что для Украины сейчас приоритетом будет являться укрепление её обороноспособности.

Ранее Олаф Шольц призвал Китай повлиять на Россию в вопросе Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

