Шольц: в Киеве понимают об отсутствии шансов на вступление Украины в НАТО

Украинские власти сами понимают об отсутствии перспектив по вступлению Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

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По его словам, пока конфликт с Россией не закончится, говорить о каких-либо планах о вступлении в НАТО не приходится.

Глава правительства Германии подчеркнул, что для Украины сейчас приоритетом будет являться укрепление её обороноспособности.

Ранее Олаф Шольц призвал Китай повлиять на Россию в вопросе Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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