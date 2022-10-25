Шольц улыбкой встретил призыв избирателя обсудить с Путиным стоимость шаурмы. Видео
Канцлер Германии Олаф Шольц молчаливой улыбкой отреагировал на жалобу одного из соотечественников на дорогую жизнь. В сети появилось соответствующее видео из Мюнхена.
Когда глава правительства шёл к автомобилю из здания, мужчина выкрикнул, что ему приходится платить восемь евро за донер (шаурму). Избиратель призвал Шольца переговорить с Путиным, чтобы донер снова стоил в два раза меньше. Канцлер в ответ не произнёс ни слова, улыбнулся, сел в служебную машину и уехал.
Тем временем, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня приехал в столицу Украины. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», визит должен был состояться ещё в апреле, однако всё время откладывался из-за недовольства Киева слишком мягкой, по его мнению, позицией Штайнмайера в отношении России.
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