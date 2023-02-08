Шольц: Требования поставок Киеву самолетов лишь подрывают единство НАТО
Требования поставок военных самолетов и подлодок Украине приносят вред единству партнеров по Североатлантическому альянсу. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своей речи в бундестаге, которая транслировалась на сайте немецкого парламента.
Он отметил, что Германия не будет участвовать в подобных дискуссиях. По словам Шольца, яркие внутриполитические высказывания и публичная критика союзников также вредят единству.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти планируют запросить боевые самолеты и ракеты большей дальности в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает НСН.
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