Шольц: Требования поставок Киеву самолетов лишь подрывают единство НАТО

Он отметил, что Германия не будет участвовать в подобных дискуссиях. По словам Шольца, яркие внутриполитические высказывания и публичная критика союзников также вредят единству.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти планируют запросить боевые самолеты и ракеты большей дальности в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает НСН.

