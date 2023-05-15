Шольц: Страны Африки и Азии осуждают двойные стандарты Запада

Он отметил, что, в частности, Индия, Южная Африка и Вьетнам хотят равного отношения и «конца западных двойных стандартов».

Ранее, 14 мая, Олаф Шольц заявил, что установление мира на Украине на условиях России невозможно. Тогда же он отметил, что Германия поддерживает выдвинутые Киевом условия для переговоров, сообщает «Радиоточка НСН».

