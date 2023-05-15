Шольц: Страны Африки и Азии осуждают двойные стандарты Запада
15 мая 202316:47
Ряд стран Азии и Африки не готовы критиковать Россию, потому что осуждают двойные стандарты западных стран. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что, в частности, Индия, Южная Африка и Вьетнам хотят равного отношения и «конца западных двойных стандартов».
Ранее, 14 мая, Олаф Шольц заявил, что установление мира на Украине на условиях России невозможно. Тогда же он отметил, что Германия поддерживает выдвинутые Киевом условия для переговоров, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru