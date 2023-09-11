Песков заявил, что Шольц и Макрон утратили возможность быть посредниками
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям» заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц хотели бы «хотя бы визуально оставаться посредниками».
По его словам, они эту возможность «де-факто утратили», так как «утратили свою суверенность во всей этой истории».
«Они предпочитают двигаться чётко в фарватере тех решений, которые принимаются в Вашингтоне, даже в ущерб себе, в ущерб народам своих стран», - отметил представитель Кремля.
Он добавил, что вся заявления европейских стран о переговорах с Россией - показательные.
Ранее Олаф Шольц заявил, что не пошел бы в туристический поход по Альпам с президентом России Владимиром Путин, вместо него он взял бы в качестве спутника Эммануэля Макрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru