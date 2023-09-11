Песков заявил, что Шольц и Макрон утратили возможность быть посредниками

По его словам, они эту возможность «де-факто утратили», так как «утратили свою суверенность во всей этой истории».

«Они предпочитают двигаться чётко в фарватере тех решений, которые принимаются в Вашингтоне, даже в ущерб себе, в ущерб народам своих стран», - отметил представитель Кремля.

Он добавил, что вся заявления европейских стран о переговорах с Россией - показательные.

Ранее Олаф Шольц заявил, что не пошел бы в туристический поход по Альпам с президентом России Владимиром Путин, вместо него он взял бы в качестве спутника Эммануэля Макрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

