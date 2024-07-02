Шольц снова отказал Польше в репарациях от Второй мировой войны

Позиция Германии по выплатам Польше репараций от Второй мировой войны неизменна. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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На совместной пресс-конференции с польским премьер-министром Дональдом Туском он отметил, что Берлин несёт ответственность за преступления нацистского режима.

«Германия осознаёт свою ответственность за миллионы жертв немецкой оккупации и тяжесть своей вины», - подчеркнул Шольц.

Он указал, что Берлин готов помочь пожилым жертвам оккупации, а также намерен возвести увековечивающий память об их страданиях «Немецко-польского дома».

Ранее в правительстве Португалии заявили, что не намерены начинать какой-либо процесс, связанный с выплатами репараций за рабство в колониальный период, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Вторая Мировая ВойнаПольшаГерманияШольц

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