Шольц снова отказал Польше в репарациях от Второй мировой войны
Позиция Германии по выплатам Польше репараций от Второй мировой войны неизменна. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
На совместной пресс-конференции с польским премьер-министром Дональдом Туском он отметил, что Берлин несёт ответственность за преступления нацистского режима.
«Германия осознаёт свою ответственность за миллионы жертв немецкой оккупации и тяжесть своей вины», - подчеркнул Шольц.
Он указал, что Берлин готов помочь пожилым жертвам оккупации, а также намерен возвести увековечивающий память об их страданиях «Немецко-польского дома».
Ранее в правительстве Португалии заявили, что не намерены начинать какой-либо процесс, связанный с выплатами репараций за рабство в колониальный период, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы
- СМИ: Приставы списали у вратаря Сафонова 250 тысяч рублей долга
- Российские банки в мае выдали кредитов наличными на 618 млрд рублей
- Посольство РФ направило ноту в МИД Эстонии из-за демонтажа советских надгробий
- Министерству обороны России передали ледокол «Евпатий Коловрат»
- Россиянам посоветовали обновить бытовую технику для экономии электроэнергии
- Причиной взрыва баллона в московском автобусе могла стать жара
- В России 96% компаний оказались не защищены от хакерских атак
- Более 40% демократов высказались за замену Байдена на выборах
- Один человек погиб в результате крушения военного самолета в Грузии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru