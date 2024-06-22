Бастрыкин: Отказ Берлина от выплат блокадникам является двойными стандартами
Отказ Берлина от выплат репараций жертвам нацизма, в том числе жителям блокадного Ленинграда и его защитникам, является двойными стандартами внешней политики Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
При этом он напомнил, что до этого Германия согласилась выплачивать Намибии крупные суммы за геноцид нескольких племен в период Первой мировой войны. Он также отметил, что жертвы Холокоста; рабочие, подневольно перевезенные в Германию; и государства, которым был причинен ущерб, тоже получали выплаты от Берлина.
При этом Бастрыкин подчеркнул, что, несмотря на признание Германией ответственности за преступления нацистов, репарации не распространились на участников обороны и жителей блокадного Ленинграда. Более того глава СК РФ рассказал, что ведомство установило факты преступлений фашистов, которые прежде не учитывались при распределении выплат и обозначении их критериев.
Ранее Александр Бастрыкин заявил о многозначности нежелания правительства Германии признать преступления фашизма геноцидом, сообщают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru