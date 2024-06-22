Отказ Берлина от выплат репараций жертвам нацизма, в том числе жителям блокадного Ленинграда и его защитникам, является двойными стандартами внешней политики Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

При этом он напомнил, что до этого Германия согласилась выплачивать Намибии крупные суммы за геноцид нескольких племен в период Первой мировой войны. Он также отметил, что жертвы Холокоста; рабочие, подневольно перевезенные в Германию; и государства, которым был причинен ущерб, тоже получали выплаты от Берлина.