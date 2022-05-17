Шольц: Россия не должна выйти победителем из конфликта с Украиной

Шольц также отметил, что Евросоюзу нужно беспокоиться насчет эскалации войны. Он также добавил, что это не должно парализовать ЕС.

Помимо прочего, канцлер ФРГ в очередной раз призвал Россию вывести войска с территории Украины.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

