Шольц: Россия не должна выйти победителем из конфликта с Украиной
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что целью Запада является поражение России в конфликте с Украиной. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RTL, передает ТАСС.
Шольц также отметил, что Евросоюзу нужно беспокоиться насчет эскалации войны. Он также добавил, что это не должно парализовать ЕС.
Помимо прочего, канцлер ФРГ в очередной раз призвал Россию вывести войска с территории Украины.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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