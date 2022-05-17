Шольц: Россия не должна выйти победителем из конфликта с Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что целью Запада является поражение России в конфликте с Украиной. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RTL, передает ТАСС.

Шольц решил не обижаться на оскорбления украинского посла Андрея Мельника

Шольц также отметил, что Евросоюзу нужно беспокоиться насчет эскалации войны. Он также добавил, что это не должно парализовать ЕС.

Помимо прочего, канцлер ФРГ в очередной раз призвал Россию вывести войска с территории Украины.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаФРГГермания
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