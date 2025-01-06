Шаман Анджели назвал президентство Трампа поворотным моментом
Президентство избранного лидера США Дональда Трампа станет поворотным моментом в истории, считает известный как шаман американец Джейк Анджели. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«Администрация Трампа на самом деле является своего рода поворотным моментом в истории. Мы можем пойти к вознесению и позитиву, или мы можем пойти к вымиранию и негативу», — отметил собеседник агентства.
По словам Анджели, последствия во многом зависят от выбора новой американской администрации.
Между тем руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов призвал не надеяться, что Дональд Трамп сразу станет миротворцем в конфликте на Украине, пишет «Свободная пресса». Вместе с тем эксперт допустил, что политик постарается быстро избавиться от украинского президента Владимира Зеленского и его окружения.
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