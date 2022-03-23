Шольц призвал Путина прекратить огонь на Украине

Отмечается, что после разговора с Путиным, Шольц также переговорил с Зеленским.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». С 28 февраля начались российско-украинские переговоры.