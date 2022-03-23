Шольц призвал Путина прекратить огонь на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным призвал остановить огонь на территории Украины и улучшить гуманитарную ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе немецкого правительства, передает «Интерфакс».

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Отмечается, что после разговора с Путиным, Шольц также переговорил с Зеленским.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». С 28 февраля начались российско-украинские переговоры.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Германия
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