Шольц призвал к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине

Глава правительства ФРГ указал на важность прошедших в Саудовской Аравии переговоров по Украине. Он выразил уверенность, что консультации стали началом дипломатического урегулирования конфликта.

«Нам имеет смысл продолжать эти переговоры, поскольку они весьма конкретно усиливают давление на Россию, с тем чтобы она осознала, что пошла по неверному пути», - сказал Шольц.

Переговоры в Саудовской Аравии прошли 5-6 августа. Россию на них не пригласили.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении бороться с призывами к переговорам с Россией, сообщает «Радиоточка НСН».

