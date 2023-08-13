Шольц призвал к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью каналу ZDF заявил, что для прекращения конфликта на Украине необходимы дипломатические усилия.
Глава правительства ФРГ указал на важность прошедших в Саудовской Аравии переговоров по Украине. Он выразил уверенность, что консультации стали началом дипломатического урегулирования конфликта.
«Нам имеет смысл продолжать эти переговоры, поскольку они весьма конкретно усиливают давление на Россию, с тем чтобы она осознала, что пошла по неверному пути», - сказал Шольц.
Переговоры в Саудовской Аравии прошли 5-6 августа. Россию на них не пригласили.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении бороться с призывами к переговорам с Россией, сообщает «Радиоточка НСН».
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