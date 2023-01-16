Шольц принял отставку главы Минобороны Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц принял в понедельник отставку министра обороны Кристины Ламбрехт.

В правительстве ФРГ также сообщили, что Шольц вскоре представит нового кандидата на пост главы Минобороны.

Глава Минобороны ФРГ объяснила свою отставку

По данным СМИ, заменить Ламбрехт могут сопредседатель Социал-демократической партии Ларс Клингбайль или глава ведомства федерального канцлера Вольфганг Шмидт.

Ранее министр обороны написала прошение об отставке, объяснив это решение чрезмерным давлением со стороны СМИ.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ШольцМинобороныГермания
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