Глава Минобороны ФРГ объяснила свою отставку

Ламбрехт подчеркнула, что повышенное внимание СМИ к ней в течение последнего месяца не позволяет обсуждать и освещать положение военнослужащих, курс политики безопасности и Бундесвера в интересах своих соотечественников. Министр выразила благодарность и пожелала всего наилучшего тем, с кем трудилась над защитой безопасности немецких граждан.

Ранее немецкие СМИ среди возможных преемников Кристины Ламбрехт называли главу ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта и сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

