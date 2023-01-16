Глава Минобороны ФРГ объяснила свою отставку
Глава оборонного ведомства ФРГ Кристина Ламбрехт направила прошение об отставке в связи с серьезным давлением на нее со стороны СМИ Германии. Об этом министр обороны Германии заявила в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
Ламбрехт подчеркнула, что повышенное внимание СМИ к ней в течение последнего месяца не позволяет обсуждать и освещать положение военнослужащих, курс политики безопасности и Бундесвера в интересах своих соотечественников. Министр выразила благодарность и пожелала всего наилучшего тем, с кем трудилась над защитой безопасности немецких граждан.
Ранее немецкие СМИ среди возможных преемников Кристины Ламбрехт называли главу ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта и сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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