Шольц пообещал защитить страны Балтии в случае военного нападения

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ окажет военную помощь Литве, Латвии и Эстонии в случае военного нападения, пишет РИА Новости.

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«Мы должны защитить наших союзников в случае военного нападения», - сказал он.

По словам Шольца, армия Германии имеет возможность защитить Восточную Европу. Оборона членов НАТО необходима для безопасности всего альянса, отметил политик.

Он напомнил, что Берлин направил на восточный фланг блока истребители Eurofighter и 700 военнослужащих. В Балтийском море военно-морские силы ФРГ увеличили свое присутствие, добавил Шольц.

Канцлер Германии ранее пообещал, что Запад продолжит усиливать санкции против России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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