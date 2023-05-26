«Открыт для диалога»: В Кремле рассказали, готов ли Путин общаться с Шольцем

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании провести телефонный разговор с российским лидером и обсудить ситуацию на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Песков подчеркнул, что у него нет информации о планах канцлера ФРГ. При этом, отвечая на вопрос о готовности Путина к беседе с Шольцем, представитель Кремля указал, что «разговаривать надо».

«Президент ... остается открытым для диалога, при этом, естественно, преследуя основную цель - это защита интересов наших граждан», — заявил Песков.

