Шольц отверг сотрудничество с партией Вагенкнехт, выступающей за мир на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность сотрудничества Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и оппозиционного «Союза Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость», который выступает за мирные переговоры по Украине и отмену антироссийских санкций.
В интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung канцлер отрицательно ответил на вопрос о том, возможно ли создание коалиционного правительства в федеральных землях, где в сентябре состоятся выборы. Шольц отметил, что ни одного аргумента в пользу сотрудничества двух партий нет.
Член партии «Союза Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Даниэла Дан ранее стала одним из подписантов открытого письма с просьбой к Олафу Шольцу не поставлять оружие на Украину и призвать власти Киева прекратить военное сопротивление, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru