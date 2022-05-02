Шольц: без договоренности РФ о мире с Украиной снятия санкций не будет
2 мая 202220:28
Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что снятие санкций с России возможно только при достижении договоренности о мире с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.
Шольц также отметил, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине, в частности, в военной сфере.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+6 207 / сут.
Умерли
376 тыс.+136 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 502 / сут.
- Шольц: без договоренности РФ о мире с Украиной снятия санкций не будет
- Швейцария отменила ограничения на въезд в страну
- УЕФА признал заявку РФ на проведение ЧЕ 2028 и 2032 неприемлимой
- РФ не выступит на футбольных еврокубках в сезоне-2022/23
- В больнице умер третий пострадавший при пожаре на пермском заводе
- Хорватия сняла ограничения на въезд в страну
- В Италии предложили временно разрешить компаниям оплачивать газ из России рублями
- Эстония предлагает в странах Балтии разместить по одной дивизии НАТО
- Пентагон заявил о необходимости учесть вызов со стороны КНР в новой стратегической концепции
- США одобрили сделки с Gazprom Germania GMBH до 30 сентября
2 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru