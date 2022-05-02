Шольц: без договоренности РФ о мире с Украиной снятия санкций не будет

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что снятие санкций с России возможно только при достижении договоренности о мире с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

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Шольц также отметил, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине, в частности, в военной сфере.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:УкраинаГермания
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