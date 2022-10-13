Шольц обвинил Путина в крестовом походе против Запада

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил президента России Владимира Путина в том, что он инициировал специальную военную операцию на Украине, которая, по мнению лидера Германии, по сути является крестовым походом против Запада, идей либерализма и западного миропорядка. Его слова приводит издание Handelsblatt.

«Эта война касается не только Украины. Скорее всего, российское руководство рассматривает войну как "часть большого крестового похода". "Крестового похода" против либеральной демократии, крестового похода против международного порядка, основанного на правилах», — заявил Шольц.