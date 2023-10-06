Шольц: Немецкие военные не будут обслуживать ракеты дальнего действия Taurus

Соответствующее заявление политик сделал на полях неформального саммита европейских лидеров в Гранаде. По его словам, каждое решение ФРГ согласовывается отдельно, при этом немецкая армия ни при каких условиях не будет участвовать в каких-либо активностях, касающихся Украины.

Ранее Шольц пообещал направить Украине еще один зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

