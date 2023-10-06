Шольц: Немецкие военные не будут обслуживать ракеты дальнего действия Taurus
Военнослужащие армии ФРГ не будут обслуживать ракеты дальнего действия Taurus ни на Украине, ни за ее пределами. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщил телеканал Phoenix.
Соответствующее заявление политик сделал на полях неформального саммита европейских лидеров в Гранаде. По его словам, каждое решение ФРГ согласовывается отдельно, при этом немецкая армия ни при каких условиях не будет участвовать в каких-либо активностях, касающихся Украины.
Ранее Шольц пообещал направить Украине еще один зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru