Шольц: Немецкие военные не будут обслуживать ракеты дальнего действия Taurus

Военнослужащие армии ФРГ не будут обслуживать ракеты дальнего действия Taurus ни на Украине, ни за ее пределами. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщил телеканал Phoenix.

В Кремле заявили о непонимании Шольцем реального положения дел на Украине

Соответствующее заявление политик сделал на полях неформального саммита европейских лидеров в Гранаде. По его словам, каждое решение ФРГ согласовывается отдельно, при этом немецкая армия ни при каких условиях не будет участвовать в каких-либо активностях, касающихся Украины.

Ранее Шольц пообещал направить Украине еще один зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГерманияФРГУкраинаШольц

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