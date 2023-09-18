В Кремле заявили о непонимании Шольцем реального положения дел на Украине
Размышления канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости вывода российских войск из зоны спецоперации на Украине говорят о том, что Берлин вряд ли понимает реальное положение дел, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее Шольц высказался об условиях для начала мирных переговоров по Украине. Для начала диалога об урегулировании конфликта Россия должна вывести войска с Украины, считает политик.
США управляют конфликтом на Украине посредством поставок вооружений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, цель Запада заключается в стратегическом поражении Москвы, отмечают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru