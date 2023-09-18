В Кремле заявили о непонимании Шольцем реального положения дел на Украине

Ранее Шольц высказался об условиях для начала мирных переговоров по Украине. Для начала диалога об урегулировании конфликта Россия должна вывести войска с Украины, считает политик.

США управляют конфликтом на Украине посредством поставок вооружений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, цель Запада заключается в стратегическом поражении Москвы, отмечают «Известия».

