Шольц назвал тревожной победу ультраправых на местных выборах в Германии

Комментируя результаты выборов в парламенты в Саксонии и Тюрингии он указал, что лидерство правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) «вызывает беспокойство».

«АдГ наносит ущерб Германии. Она ослабляет экономику, разделяет общество и разрушает репутацию нашей страны», — подчеркнул Шольц.

Он также добавил, что Германия «не может и не должна привыкать к этому».

Ранее правые выиграли выборы в Тюрингии, а также стали вторыми по итогам голосования в земельный парламент Саксонии, сообщает «Свободная пресса».

