Шольц назвал тревожной победу ультраправых на местных выборах в Германии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал тревожной победу ультраправых на местных выборах в стране. Об этом сообщает Reuters.
Комментируя результаты выборов в парламенты в Саксонии и Тюрингии он указал, что лидерство правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) «вызывает беспокойство».
«АдГ наносит ущерб Германии. Она ослабляет экономику, разделяет общество и разрушает репутацию нашей страны», — подчеркнул Шольц.
Он также добавил, что Германия «не может и не должна привыкать к этому».
Ранее правые выиграли выборы в Тюрингии, а также стали вторыми по итогам голосования в земельный парламент Саксонии, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В РФ учредили юбилейную медаль в ознаменование 80-летия победы в ВОВ
- Кофе робуста дешевеет на бирже с исторических максимумов
- Электронные студенческие билеты и зачетки появились на «Госуслугах»
- Минобороны: Средства ПВО сбили БПЛА над Курской областью
- Путин прибыл в Монголию с официальным визитом
- Игорь Крутой посоветовал Губину вернуться на сцену
- ЕС выразил Монголии обеспокоенность из-за визита Путина и ордера МУС
- Прокуратура Парижа: Расследование против Дурова может занять несколько месяцев
- Главком ВМФ России допустил создание флота в Азовском море
- Шольц назвал тревожной победу ультраправых на местных выборах в Германии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru