Шольц назвал терактом поджог подстанции, обесточивший завод Tesla
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал поджог подстанции, который в начале марта привел к отключению электричества на заводе Tesla недалеко от Берлина и на близлежащих территориях, терактом.
В интервью изданию Märkische Allgemeine Zeitung Шольц выступил за расширение работы завода Tesla в Германии и отметил, что полиция и органы безопасности должны сделать все необходимое, чтобы найти виновных в поджоге и наказать их.
Ранее, 5 марта, завод Tesla, город Эркнер и два района Берлина остались без электричества из-за поджога подстанции. Персонал завода эвакуировали. В результате пожара отключилось электричество и серьезно нарушилась работа завода Tesla Gigafactory. Представитель компании Андре Тириг отмечал, что простой обойдется в сумму свыше 500 миллионов евро, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru