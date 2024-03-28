Шольц назвал терактом поджог подстанции, обесточивший завод Tesla

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал поджог подстанции, который в начале марта привел к отключению электричества на заводе Tesla недалеко от Берлина и на близлежащих территориях, терактом.

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В интервью изданию Märkische Allgemeine Zeitung Шольц выступил за расширение работы завода Tesla в Германии и отметил, что полиция и органы безопасности должны сделать все необходимое, чтобы найти виновных в поджоге и наказать их.

Ранее, 5 марта, завод Tesla, город Эркнер и два района Берлина остались без электричества из-за поджога подстанции. Персонал завода эвакуировали. В результате пожара отключилось электричество и серьезно нарушилась работа завода Tesla Gigafactory. Представитель компании Андре Тириг отмечал, что простой обойдется в сумму свыше 500 миллионов евро, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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