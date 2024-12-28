Шольц назвал свою главную мысль в разговоре с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным дал понять, что Германия не прекратит поддерживать Украину, передает издание T-Online.
Шольц напомнил, что военная помощь Германии Киеву составляет 28 миллиардов евро. Страна считается самым сильным сторонником Украины после США.
При этом он также заявил о желании нового американского лидера Дональда Трампа завершить конфликт на Украине, передает RT.
До этого канцлер Германии Олаф Шольц выразил желание провести еще один телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. «Просто нельзя быть наивными или питать иллюзии».
Путин и Шольц переговорили по телефону в середине ноября - впервые за два года. Беседа была посвящена Украине. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях журнал Der Spiegel сообщил о планах Шольца в ближайшее время отправиться в Москву с мирной миссией. Официально в правительстве ФРГ исключили такую возможность.
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