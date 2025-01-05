Депутат ХДС: Шольц может встретиться с Путиным до выборов в Бундестаг

Канцлер Германии Олаф Шольц может посетить Россию, сообщил в социальной сети Х депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

Канцлер Германии Шольц заявил о желании повторно поговорить с Путиным

По его словам, глава немецкого правительства проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным до 23 февраля — до досрочных выборов в Бундестаг. Парламентарий указал, что встреча победившего на выборах президента США Дональда Трампа с президентом РФ запланирована на март.

Ранее Шольц назвал свою главную мысль в разговоре с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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