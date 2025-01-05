Депутат ХДС: Шольц может встретиться с Путиным до выборов в Бундестаг
Канцлер Германии Олаф Шольц может посетить Россию, сообщил в социальной сети Х депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.
По его словам, глава немецкого правительства проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным до 23 февраля — до досрочных выборов в Бундестаг. Парламентарий указал, что встреча победившего на выборах президента США Дональда Трампа с президентом РФ запланирована на март.
Ранее Шольц назвал свою главную мысль в разговоре с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростовской области
- Госдеп: Украина вряд ли сможет вернуть вошедшие в состав РФ территории
- Пушилин выразил соболезнования родным погибшего при атаке ВСУ Мартемьянова
- Депутат ХДС: Шольц может встретиться с Путиным до выборов в Бундестаг
- Канцлер Австрии Нехаммер сообщил, что уйдет в отставку
- При ударе дрона ВСУ по гражданской машине погиб внештатный корреспондент «Известий»
- В Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС
- Ребенок погиб после атаки ВСУ на автомобиль в Запорожской области
- ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области
- Умер актер Театра Гоголя Александр Зотов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru