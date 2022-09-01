Шольц: Германия не должна в ущерб себе форсировать отказ от газа из РФ
1 сентября 202221:23
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не должна в ущерб себе форсировать отказ от газа из РФ. Об этом сообщает ТАСС.
При этом он отметил, что определенные меры для сокращения зависимости от российского газа уже приняты. В частности, снижение энергопотребления, поиск вариантов из других стран.
По предположению Шольца, Германия справится с ситуацией в предстоящий зимний период.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru