Шольц намерен создать в Германии украинскую администрацию

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует создать украинскую администрацию, сообщает телеканал NTV.

Она будет заниматься координацией между Киевом и Берлином вопросов беженцев из Украины. Глава правительства ФРГ отметил, что власти выступают за то, чтобы проживающие в течение нескольких лет в стране украинские беженцы устраивались на работу, изучали язык и культуру.

Берлин должен стремиться обеспечить как можно больше украинцев в ФРГ работой посредством изучения языка и других мер.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что Варшава недовольна роскошным уровнем жизни беженцев из Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

