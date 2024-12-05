Шольц намерен создать в Германии украинскую администрацию
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует создать украинскую администрацию, сообщает телеканал NTV.
Она будет заниматься координацией между Киевом и Берлином вопросов беженцев из Украины. Глава правительства ФРГ отметил, что власти выступают за то, чтобы проживающие в течение нескольких лет в стране украинские беженцы устраивались на работу, изучали язык и культуру.
Берлин должен стремиться обеспечить как можно больше украинцев в ФРГ работой посредством изучения языка и других мер.
Ранее в Минобороны Польши заявили, что Варшава недовольна роскошным уровнем жизни беженцев из Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru