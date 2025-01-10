После Шольца: В Германии связали победу Мерца с новой волной поддержки Украины
Партия Фридриха Мерца пользуется стабильной поддержкой в Германии, но если он станет канцлером, то Германия выделит новую поддержку Украине, заявил НСН Александр Рар.
Если победу на выборах канцлера Германии одержит Фридрих Мерц, боевые действия на Украине продолжатся с поддержкой от Берлина, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц блокирует новый пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро, пишет Der Spiegel. Однако глава МИД Германии Анналена Бербок и глава Минобороны Борис Писториус рассчитывают, что он будет одобрен до 23 февраля. Вопрос с выделением помощи Киеву возникает в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января, который выступает за завершение боевых действий на Украине. Так, 2 декабря Шольц приезжал в Киев для переговоров с президентом Украины в связи с проблемой будущей помощи Киеву после избрания Трампа.
Рар отметил, что у Шольца практически нет шансов на победу на предстоящих выборах канцлера в ФРГ 23 февраля, так как для многих немцев украинский вопрос не стоит во главе угла.
«Судя по опросам общественного мнения, у Шольца нет шансов на победу. Потому что христианские демократы, то есть нынешняя оппозиционная партия во главе с Ангелой Меркель, сейчас лидируют. У них стабильно поддержка примерно 30%, а у партии Шольца - меньше 20%. Я думаю, что в течение следующих пяти недель мало что изменится, и следующим канцлером будет не Шольц, а Мерц. Шольц сделал хороший шаг, и он связан с избирательной кампанией. Он надеется, что та часть немецкого народа, которая хочет мира на Украине, будет голосовать за него. Но я знаю очень много людей, которые так делать не будут. Так как для большинства немцев украинский вопрос не самая главная тема. Они будут голосовать за христианских демократов по экономическим соображениям, потому что в первую очередь хотят, чтобы их жизнь в Германии улучшилась», - пояснил он.
При этом, по его словам, в Германии проживет очень много людей, которые выступают за окончание военного конфликта на Украине и надеются, что Трамп сможет на это повлиять.
«Большинство немцев очень негативно относится к Трампу. Они боятся его, потому что он не похож на доброго дядю Джо, который гладил немецкий народ по головке. Многие считают, что сейчас Трамп будет менять демократическую систему в самой Америке. Но есть и миллионы людей в Германии, которые в первую очередь хотят, чтобы настал мир на Украине. Поэтому они надеются, что Трамп сможет на это повлиять. А если победит господин Мерц и создаст коалицию вместе с «зелеными», то я боюсь, что боевые действия на Украине будут с помощью Германии продолжаться и дальше», - рассказал Рар.
Ранее Шольц назвал ложью сообщения о своем визите в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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