После Шольца: В Германии связали победу Мерца с новой волной поддержки Украины

Рар отметил, что у Шольца практически нет шансов на победу на предстоящих выборах канцлера в ФРГ 23 февраля, так как для многих немцев украинский вопрос не стоит во главе угла.

«Судя по опросам общественного мнения, у Шольца нет шансов на победу. Потому что христианские демократы, то есть нынешняя оппозиционная партия во главе с Ангелой Меркель, сейчас лидируют. У них стабильно поддержка примерно 30%, а у партии Шольца - меньше 20%. Я думаю, что в течение следующих пяти недель мало что изменится, и следующим канцлером будет не Шольц, а Мерц. Шольц сделал хороший шаг, и он связан с избирательной кампанией. Он надеется, что та часть немецкого народа, которая хочет мира на Украине, будет голосовать за него. Но я знаю очень много людей, которые так делать не будут. Так как для большинства немцев украинский вопрос не самая главная тема. Они будут голосовать за христианских демократов по экономическим соображениям, потому что в первую очередь хотят, чтобы их жизнь в Германии улучшилась», - пояснил он.

При этом, по его словам, в Германии проживет очень много людей, которые выступают за окончание военного конфликта на Украине и надеются, что Трамп сможет на это повлиять.