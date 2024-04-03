Белоруссия оформит членство в ШОС на саммите в Астане 4 июля

Белоруссия станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества на саммите объединения в столице Казахстана 4 июля. Об этом сообщил посол Казахстана в Минске Ерлан Байжанов.

Дипломат напомнил, что в 2022 году к ШОС решили присоединиться шесть новых государств, четыре из которых – представители арабского мира: Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Бахрейн и Кувейт. Они пока имеют статус наблюдателя.

В свою очередь, Иран в 2023 году оформил полноценное членство в организации. Монголия также ведёт работу по вступлению в ШОС в полном объёме. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас в организацию входят девять стран - Китай, Россия, Индия, Иран, Казахстан, Пакистан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.



