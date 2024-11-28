Шойгу: Ядерный зонтик РФ по новой доктрине распространяется на ОДКБ

По его словам, и в прежней доктрине предусматривалось, что российский ядерный зонтик будет направлен на защиту союзников, но в новом документе они официально обозначены, как страны ОДКБ.

«Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси», - добавил Шойгу.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

