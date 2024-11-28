Шойгу: Ядерный зонтик РФ по новой доктрине распространяется на ОДКБ
Ядерный зонтик России в соответствии с новой ядерной доктриной распространяется теперь на все государства, входящие в ОДКБ, заявил секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу, передает ТАСС.
По его словам, и в прежней доктрине предусматривалось, что российский ядерный зонтик будет направлен на защиту союзников, но в новом документе они официально обозначены, как страны ОДКБ.
«Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси», - добавил Шойгу.
Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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