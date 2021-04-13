Шойгу: США и НАТО перебрасывают войска к границам европейской России

США и НАТО перебрасывают войска к границам европейской России, передает РИА Новости слова министра обороны РФ Сергея Шойгу.

По его словам, основной боевой потенциал сейчас концентрируется в Причерноморье и на Балтике.

Ранее во вторник РФ замглавы МИД РФ Сергей Рябков предупредил США, что им лучше держаться подальше от России и Крыма. По его словам, риски инцидентов очень высоки.

Как сообщалось ранее, в США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие несколько недель. Такое решение якобы может быть принято как знак поддержки Украины из-за обострения ситуации в Донбассе. В частности, два военных корабля США - эсминцы ВМС США Roosevelt и Donald Cook - пройдут через Босфор в Черное море 14-15 апреля, они покинут акваторию Черного моря в том же порядке 4-5 мая. Ранее Вашингтон уведомил власти Турции о планах двух кораблей пройти через Босфор в Черное море.

